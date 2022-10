Египет може да се окаже последното убежище на коралите

К рай египетския бряг дълъг коралов риф сияе в хиляди цветове. Тук, в Червено море, се простира това, което може да се окаже "последното убежище на коралите" в света, отбелязват изследователи, цитирани от Франс прес.

"Разполагаме с убедителни доказателства, че този коралов риф представлява надеждата на човечеството за опазване на кораловата екосистема", казва Махмуд Ханафи, специалист по морска околна среда в университета на Суецкия канал.

Причината е, че огромният риф на Червено море, който съставлява 5 процента от коралите на планетата, е много толерантен към затоплянето на водите, обяснява ученият. Това е предимство за въпросното крайбрежие, познато на гмуркачите от цял свят, докато глобалното затопляне и замърсяването вече са погубили 14 процента от коралите на планетата между 2009 и 2018 г.

По бреговете на Египет обаче друга опасност застрашава кораловия риф: хората с техния масов туризъм, прекомерен риболов и леещ се бетон.

Гибел до края на века

Коралите покриват едва 0,2 процента от световното морско дъно. Те обаче са дом на най-малко една четвърт от морската фауна и флора, а над 500 милиона души зависят пряко от тях за риболов, привличане на туристи или просто продължаване да живеят на територията им, тъй като кораловият риф предпазва от ерозия.

Въпреки това, ако затоплянето продължи, коралите на най-малка дълбочина "не би трябвало да оцелеят до края на века", предупреждават експерти по климата в ООН.

