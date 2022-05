СЗО: Маймунската шарка представлява „умерен риск“ за глобалното обществено здраве

С ветовната здравна организация заяви, че маймунската шарка представлява „умерен риск“ за глобалното обществено здраве, след докладваните случаи на заразени в страни, където заболяването обичайно не се открива, съобщава Ройтерс.

За кого рискът от заразяване с маймунска шарка е висок?

„Опасността за общественото здраве може да стане висока, ако този вирус се утвърди като човешки патоген и се разпространява в групи с по-висок риск от тежко заболяване като например малки деца и имуносупресирани хора", казват от СЗО.

Към 26 май са потвърдени общо 257 случаи и наблюдавани 120 подозрителни в 23 държави, които не са ендемични за вируса. Засега няма данни за смъртни случаи.

Безразборен секс и партита: Как маймунската шарка дойде в Европа

От СЗО заявяват също, че внезапната поява на маймунска шарка в няколко неендемични страни предполага все още неоткрит път за предаване на заразата.

The World Health Organization said on Sunday that the sudden appearance of monkeypox at once in several countries where the disease is not typically found suggests undetected transmission for some time and recent amplifying events. https://t.co/3ONuXBV87C