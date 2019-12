Стрелба в болница в Чехия, шестима убити

С трелба в чешка болница, има убити.

Стрелец открил огън в болница в чешкия град Острава. Нападателят, който избягал, по-късно се самоубил. На мястото има масирано присъствие на полицейски сили. Този град е на 350 км от Прага, близо до Полша.

Вътрешният министър на Чехия Ян Хамачек потвърди информацията. Здравният министър Адам Войтех допълни, че загиналите вече са 6 души.

Ostrava shooting – Multiple victims as gunman opens fire in Czech Republic hospital pic.twitter.com/O6fyB2vbhi — Newsyword (@1newsyworld) 10 декември 2019 г.

Малко преди 7.00 часа във вторник сутринта, въоръжен мъж е открил стрелба в лечебното заведение. По първоначална информация той е стрелял по най-малко 7 души, след което е избягал.

„На мястото на инцидента има 4 убити души и 2-ма сериозно ранени с опасност за живота”, каза Ян Хамачек по-рано.

BBC съобщава за шестима убити.

Czech TV reporting that six people now reported shot dead at Ostrava Faculty Hospital this morning. Officials say suspect still at large. — Rob Cameron (@BBCRobC) 10 декември 2019 г.

The police were searching for a suspect after a deadly mass shooting at a hospital in the Czech city of Ostrava https://t.co/MNMYR8DVi6 — New York Times World (@nytimesworld) 10 декември 2019 г.

Стрелецът е открил огън в чакалнята. Не е ясно защо.

Полицията разпространи снимка на мъж, за когото се смята, че е стрелецът.

Издирва се мъж, висок около 180 см., облечен с червено яке.

Mass shooting in #Ostrava Czech Republic. Police have posted a new image of the shooter to Twitter and officially updated the death toll to six https://t.co/HZ4vXu3T1q — MerterGoceri (@MerterGoceri) 10 декември 2019 г.

По-късно стана ясно, че полицията е открила стрелба по кола с мъж, а той се е самоубил.

"Намерихме стрелеца. 42-годишният мъж се застреля в главата, преди полицията да предприеме действия, той е мъртъв", заявиха от полицията.

След съобщението за смъртта на нападателя не бяха дадени подробности за самоличността му и възможните мотиви за извършване на престъплението.

