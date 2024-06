Стрелба в заведение в САЩ, двама са загинали

Д вама души бяха убити снощи при стрелба в заведение за бързо хранене в предградие на американския град Далас, щата Тексас, предаде Асошиейтед прес.

Полицията на Ървинг обяви, че има заподозрян, който към момента все още не е арестуван, и уточни, че вече не съществува опасност за обществеността. От полицията добавиха, че според основната версия на следствието огънят е бил открит преднамерено.

Man killed 2 gas station clerks for lottery tickets he hoped would give him enough money for an apartment: Cops #Lottery #DallasPoliceDepartment #Shooting #Dallas #Violentcrimehttps://t.co/RQ4ZHgx6KK