М ъж откри огън в трамвай в холандския град Утрехт, като рани няколко души, съобщи местната полиция.

Квартал в близост до трамвайна спирка в западната част на града е обграден от властите, а линейки са на мястото на инцидента.

До този момента не са извършени никакви арести и стрелецът все още е на свобода.

Стрелбата е започнала в 10:45 часа местно време (11:45 българско). Над зоната на издирване на стрелеца летят три хеликоптера.

Полицията съобщи, че разследва „възможен терористичен мотив” при стрелбата. Властите помолиха жителите и туристите да не излизат на улиците и да освободят пътищата.

„Един мъж започна да стреля диво”, разказа свидетел пред холандски медии. Всички трамвай в Утрехт са спрени.

Utrecht police say a square at a tram station has been cordoned off as emergency services are at the scene https://t.co/bK43Rt7aKp pic.twitter.com/oo7YKeGsQv