Кой е Тим Уолц: Избраният кандидат-вицепрезидент на Камала Харис

Б ивш учител и член на Националната гвардия на САЩ, Тим Уолц се прочу с това, че определи Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс като "странни пичове" - обида, която кампанията на Харис прие и се превърна в централен мем в новата версия на кампанията след Байдън

Днес Камала Харис, кандидат за президентските избори на Демократическата партия, обяви, че избира губернатора на Минесота за свой вицепрезидент.

(Видеото е архивно: Камала Харис си осигури номинацията на Демократическата партия)

Уолц може и да няма същата репутация и кариера като другите кандидати за вицепрезидент, но той е на добра позиция с доказана привлекателност за белите избиратели от по-слабо населените райони. Той се е застъпвал за прогресивни политики, включително за безплатно хранене в училище и разширен платен отпуск на работниците.

Той подписа и така наречения законопроект за Тейлър Суифт, предизвикан от разочарованието на законодател, който не е могъл да си купи билети за концерта на Суифт през 2023 г. в Минеаполис. Законът изисква от продавачите на билети да оповестяват предварително всички такси и забранява на прекупвачите да продават повече от един екземпляр от билет за събития на живо, провеждани в Минесота.

И макар Минесота да е твърдо демократичен щат, той е близо до Уисконсин и Мичиган - две ключови места за битка. През 2020 г. Минесота гласува за Байдън/Харис с доста комфортна преднина, но победата на президента в Уисконсин беше с разлика от едва 0,63%.

60-годишният Уолц е роден и израснал в малко градче в Небраска. Той е с образование от Бръшляновата лига, но е завършил държавни училища в Минесота и Небраска.

Kamala was always gonna get my vote, but if she picks Tim Waltz, she’s gonna get a lot more votes in a lot of red states. This man is relatable, honest, and kind. Southerners will adore him, especially set next to Vance and Trump. https://t.co/iLLK9YBfDX