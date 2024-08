Обратно броене: Камала Харис обявява своя заместник

С поред запознати с процеса на подбор кандидатът на демократите за президент на САЩ Камала Харис приключва с търсенето на партньор, като окончателното решение се очаква да бъде взето през следващите 24 часа, а видеообръщението вероятно ще последва във вторник, предаде POLITICO.

Вътрешни за кампанията лица посочват като вероятен модел видеото на президента Джо Байдън за представянето на Харис през 2020 г. Според тях изтичане на информация за избора в медиите може да провали тези планове.

Планираното представяне ще последва внимателно следения последен уикенд на обсъжданията. Екип от проверяващи, ръководен от бившия главен прокурор Ерик Холдър, информира Харис за около половин дузина окончателни кандидати.

В неделя Харис проведе интервюта със сенатора от Аризона Марк Кели, губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро и губернатора на Минесота Тим Уолц в резиденцията на вицепрезидента във Вашингтон. Човек, запознат с процеса на подбор, заяви, че е възможно Харис да е разговарял виртуално и с други потенциални кандидати или да го направи в понеделник.

Губернаторът на Кентъки Анди Бешир, министърът на транспорта Пийт Бутигиг и губернаторът на Илинойс Джей Би Притцкер също бяха разгледани от екипа на кампанията на Харис.

Байдън през 2020 г. официално представи Харис в двуминутно видео, публикувано пет дни преди Националната конвенция на Демократическата партия, което включваше обаждането на бъдещия президент на Харис, за да я помоли да се присъедини към изборите. Медиите обаче съобщиха новината в нощта преди пускането на видеото, което кампанията на Байдън призна с публикации в интернет.

Харис трябва да се появи за първи път с новия си кандидат за президент на митинг във Филаделфия във вторник, с което ще започне петдневна обиколка в седем щата.

Шапиро, популярният губернатор на щата Пенсилвания е на 51 години - близо десетилетие по-млад от Харис. Той може да е полезен на вицепрезидентката, защото неговият щат носи 19 електорални вота и може да е решаващ за изборите през ноември. Освен това Шапиро вероятно ще предизвика и една много важна част от американските избиратели - еврейската общност.

248 years ago, our democracy was born right here in Pennsylvania.



The hundreds of Pennsylvanians I saw in Cumberland County today are ready protect democracy again, and put @KamalaHarris in the White House. 🇺🇸 pic.twitter.com/qvp17RUyKI — Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) July 27, 2024

"Ако (Харис) избере Шапиро, ще изгуби палестинския си електорат”, каза бившият президент и опонент на Харис, Доналд Тръмп.

Губернаторът на щата Минесота Тим Уолц вече направи нещо много важно за Камала Харис - сложи на Тръмп етикета "странен” и разклати имиджа му с коментарите си относно характера на кандидата на републиканците.

We’ve established paid leave, expanded the right to collectively bargain and organize, and put a downpayment on rapid clean energy job growth to create good-paying union jobs.



While other states are coming after workers’ rights, Minnesota is and will always be a labor state. pic.twitter.com/tKNu99ObJc — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) July 19, 2024

"Някога виждали ли сте Тръмп да се смее?”, попита Уолц наскоро в интервю за CNN. "Когато Тръмп се смее, той се смее на някого, не с някого”.

"Просто го слушайте. Той изплюва всяка глупост, която му хрумне. Не може да вземеш такъв човек насериозно”, казва Уолц.

Третият претендент за вице-президентската позиция, Марк Кели, е сенатор от важния за изборите щат Аризона. Кели вече е изградил добра репутация заради предишната си позиция като бивш астронавт. Между 1996 и 2011 г. Марк Кели и братът му близнак Скот работят не къде да е, а на космически кораби.

If Mark Kelly is Kamala Harris's VP pick, he can make twice as many campaign appearances because he has an identical twin. pic.twitter.com/PaXmZRaL2p — Rick G. Rosner (@dumbassgenius) August 4, 2024

Тръмп е "отчаян и изплашен възрастен мъж”, казва Кели. "Осъден престъпник - точно обратното на Харис”, продължава сенаторът. По думите му настоящата вицепрезидентка е фантастичен кандидат.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase