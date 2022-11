Обвиниха холивудската легенда Уорън Бийти в сексуално посегателство

Ж ена от Луизиана обвини холивудската легенда Уорън Бийти в сексуално посегателство, съобщи тв каналът Ен Би Си. Според показанията на Кристина Шарлот Хърш тогава тя е била едва 14-годишна.

Обвиненията на Хърш станаха основание за жалба, подадена в съд в Лос Анджелис. През 1973 г. тя срещнала Бийти на снимачната площадка. Името на актьора не се споменава официално. Вместо това има детайлно описание, от което става ясно за кого става дума: „Играл е в телевизията и в холивудски филми, включително в ролята на Клайд от „Бони и Клайд“.

