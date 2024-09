Стачка блокира белгийското летище Шарльороа, има засегнати полети от и до България

Б елгийското летище Шарльороа спря днес работа заради внезапна стачка, съобщиха местни медии. Очаква се да бъдат засегнати около 20 хиляди пътници. Справка в сайта на аерогарата показва, че сред отменените за днес полети има два от България - от София и Варна. До Шарльороа летят нискотарифни и чартърни авиокомпании.

Полетът на "Уизеър" до Брюксел от Летище София в 12:50 е анулиран пише в сайта на аерогарата. Освен това полетът от Брюксел, който по разписание каца в 19:00 часа също е анулиран. За утре, 13 септември полет на същата компания все още се посочва, че ще се осъществи по разписание.

Mass demonstration and airport strikes set for 1 October in Belgium#aviation #airports #Brussels #Belgium #strikes #protests #flights #flightcancellations https://t.co/2kYqSRXtqY