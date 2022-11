Спестиха смъртното наказание на масовия убиец Никълъс Круз

Н икълъс Круз, убил 17 ученици и преподаватели при нападение с полуавтоматична пушка срещу гимназията "Марджъри Стоунман Дъглас" във Флорида, беше официално осъден на доживотен затвор вчера, съобщи Ройтерс.

Съдебните заседатели гласуваха миналия месец да спестят на 24-годишния Круз смъртното наказание, като вместо това наложиха доживотен затвор без възможност за условно освобождаване на извършителя на едно от най-големите масови убийства в историята на САЩ. Миналата година Круз се призна за виновен в предумишлено убийство за нападението на 14 февруари 2018 година.

Съдията от окръг Брауърд Елизабет Шерер се съгласи с искането на прокуратурата първо да позволи на роднините на жертвите на Круз да се обърнат към съда, преди да бъде произнесена присъдата. Производството по присъдата започна във вторник с изявления за отражението на нападението върху жертвите.

Много роднини на жертвите осъдиха решението на съдебните заседатели и разкритикуваха изискването на щатския закон 12-те съдебни заседатели да вземат с единодушие решението за налагане на смъртна присъда. Други отправиха критики срещу адвокатите му.

