Сняг в Турция през май (СНИМКИ)

С няг вали в Източна Турция през последните дни, съобщава турската държавна телевизия ТРТ-Хабер.

Докато в много части на страната температурите са нормални за сезона, а на места дори е много топло, части от Източен Анадол са под влиянието на необичаен студен атмосферен фронт, отбелязва телевизията.

Yes it does snow in Turkey in May pic.twitter.com/zMUhnSuGYe