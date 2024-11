За и против асистираното самоубийство: Смъртта не е като видеоигра, в която се появяваш отново

Д вама души, на които остават по-малко от шест месеца живот, разкриват противоположни възгледи за асистираната смърт.

Клер Търнър, 59 г., Девън

Искам да умра добре под дъба в градината си, с дъщерите ми, които свирят на китара, и с хора, които разговарят на заден план. Искам да гледам дървото, да виждам птиците и насекомите и да се чувствам част от природата, посочва Търнър.

Живея във ферма в Девън, където в момента слънчогледите са почернели от зимата и са увиснали в полето, където птиците се хранят с мазните им семена. Зеленчуците за следващата година спят в почвата под тях - всичко, което живее, накрая умира, разказва Търнър.

Откритието, че имам рак в четвърти стадий, беше шок, но аз намерих начин да го приема. Надявам се, че моята енергия, моята същност, ще бъде освободена в естествения свят, за да се смеси с всички онези, които са ме изпреварили, и с всички живи същества, които са си отишли преди мен.

Фатално решение: Защо асистираното самоубийство е толкова противоречиво и къде вече е законно?

Когато за пръв път казах на дъщерите си за болестта си, Клои, най-голямата ми дъщеря, беше ужасена от смъртта. Тя работи в болница и много иска хората да имат възможност да умират с асистенция. Другата ми дъщеря Изи също напълно подкрепя това, посочва мъжът.

Направих анкета сред приятелите си. Един от тях е категорично против поради религиозните си убеждения, но останалите в огромната си част подкрепят асистираната смърт.

Дядо ми Артър Търнър беше активист, който в края на живота си се бореше за безопасни и достъпни жилища. Нямам сили да се боря заради рака си, но исках да продължа неговата кауза.

За мен е необичайно, че според действащите закони, ако позволим на някое от животните във ферма да страда, фермерът ще бъде подведен под отговорност.

Но асистираната смърт не е само за избягване на страданието. Преди време бях консултант, който работеше с подрастващи по въпросите на тежката загуба. Има разлика между нормалния, естествен процес на смъртта и ситуациите, в които хората се травмират от начина, по който тя настъпва. Това влияе на мозъка по различен начин, обяснява Търнър.

Онкологът ми каза, че без химиотерапия ми остават месеци живот.

Two people with less than six months to live reveal contrasting views on assisted dying https://t.co/JOen5OZZyc