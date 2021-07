С лучай на маймунска шарка в САЩ. Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) потвърдиха случай на маймунска шарка в САЩ, съобщава американското издание The Hill.

Компетентните органи поясниха, че заразеният е американски гражданин, пътувал до Тексас от Нигерия, пише "Фокус".

На връщане към родината си лицето е сменило два полета: един от Нигерия до Атланта и друг от Атланта до Далас.

First case of monkeypox in Texas, USA, a woman returned from Nigeria got the infection https://t.co/I6T4Ls6SS5