Словения осъди двойка руснаци за шпионаж

Д вама руски тайни шпиони, арестувани в Словения, се признаха за виновни в съдебно дело, което потенциално отваря пътя за включването им в размяна на затворници между Русия и Запада. Това предаде The Guardian.

Двойката, чиито истински имена се смятат за Артем Дулцев и Анна Дулцева, бяха арестувани в края на 2022 г. и се смята, че са “нелегални“ руски шпиони, обучени да се представят за чужденци, които прекарват години в чужбина под прикритите си самоличности.

Те се представяли като Лудвиг Гиш и Мария Майер, аржентинска двойка. На публични места разговаряли с двете си деца на испански. Мария Майер управлявала художествена галерия, а Лудвиг Гиш имал ИТ бизнес, но през цялото време тайно работели за руското разузнаване.

Двойката се призна за виновна по обвинения в шпионаж и фалшифициране на документи, се казва в изявление на регионалния съд в Любляна. Съдът ги осъди на повече от година и половина лишаване от свобода и постанови експулсирането им от страната. Освен това им е забранено да се връщат в Словения за период от пет години.

Смята се, че двойката се е възползвала от позицията на Словения в Шенгенската зона за свободно движение, за да изпълнява задачи в цяла Европа за руското разузнаване.

