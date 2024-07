След стрелба: Четири жертви и трима ранени в Охайо

Ч етирима души са убити, а други трима са ранени при стрелба в къща в северната част на Кентъки в ранните часове на 6 юли, съобщиха от полицията.

По-късно заподозреният за стрелбата е починал, след като е избягал от дома си и е подтикнал полицията към преследване с автомобил, което е завършило с падане на колата на заподозрения в канавка, съобщават от полицията, пише "Гардиън".

Four people are dead and three others were taken to area hospitals in critical condition after a shooting in the Kentucky town of Florence, just outside of Cincinnati, Ohio https://t.co/7y2Zs8gwR4