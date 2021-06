След първа доза AstraZeneca: Ангела Меркел получи втора доза от ваксината на Moderna

Н а германската канцлерка Ангела Меркел неотдавна бе поставена втората доза от ваксина срещу коронавирус, съобщи говорител на германското правителство, цитиран от ДПА.

На 16 април на Меркел бе поставена първата доза от ваксина срещу COVID-19. Тогава бе използван препаратът на британско-шведската фармацевтична компания AstraZeneca. При поставянето на втората доза от ваксина бе използван препаратът на американската компания Moderna, уточни правителственият говорител.

German Chancellor Angela Merkel got her second coronavirus vaccine dose, a government spokesperson has announced, saying that she received a Moderna jab a few days ago, after getting an AstraZeneca shot on April 16.



