След постъпването в болница: Съпругата на Роби Уилямс сподели подробности за здравето си

А йда Фийлд даде актуална информация за здравето си, като сподели снимка, след като постъпи по спешност в болница с неразкрит медицински проблем.

По-рано тази седмица съпругата на бившата звезда на Take That Роби Уилямс разкри, че е била лекувана с интравенозно капково вливане, след като се е разболяла след нощно излизане в Лос Анджелис .

Споделяйки няколко снимки в своята история в Instagram в сряда, 44-годишната Айда обяви, че е разбрала „всичко ясно“ след серия от тестове.

Robbie Williams' wife Ayda Field gives health update as she undergoes tests after being rushed to hospital with undisclosed medical issue https://t.co/0SFhDgqfat pic.twitter.com/N92jaPuLsk