След мощно земетресение: 31 пострадаха в Афганистан

Т рийсет и един души са пострадали от земетресението, разтърсило вчера отдалечен район на Източен Афганистан, съобщи днес талибански официален източник, цитиран от Асошиейтед прес.

Земетресението стана в същия район, където миналия месец трус отне живота на стотици и причини големи опустошения. Според Геофизическия институт на САЩ вчерашният трус е бил с магнитуд 5,1.

Първоначално бе съобщено за десет ранени.

