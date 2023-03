След мистериозно отсъствие: Един от най-известните китайски предприемачи се завърна в страната

С лед мистериозно изчезване от публичния живот, основателят на "Алибаба" (Alibaba) и един от най-богатите хора в света Джак Ма, се завърна в Китай, съобщи в понеделник "Саут Чайна морнинг пост", с което сложи край на продължилия си повече от година престой в чужбина, предаде Ройтерс.

Ма, който е един от най-известните китайски предприемачи, напусна Китай в края на 2021 г. и през изминалите месеци е бил виждан на снимки от Япония, Австралия и Тайланд.

Някога един от най-прямите бизнесмени в страната, той се оттегли от светлината на прожекторите на общественото внимание в края на 2020 г., след като критикува регулаторната система на Китай.

Макар през последните месеци китайските власти да заявиха, че са прекратили натиска и ще търсят начини да подкрепят частния сектор, китайските предприемачи заявиха, че решението на Ма да остане в чужбина е фактор, пречещ на доверието.

Акциите на "Алибаба" в Хонконг поскъпнаха с повече от 4 на сто след публикацията в "Саут Чайна Морнинг пост".

Вестникът не посочва кога Джак Ма се е върнал в Китай, но, позовавайки се на източници, заяви, че той е посетил училище, което е основал в град Ханчжоу, където е седалището на "Алибаба" и финансовата компания "Ант груп" (Ant Group).

