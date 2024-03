След 5 години затвор за групово изнасилване: Освободиха бивш K-pop изпълнител

Б ившата K-pop звезда Джунг Джун-юнг беше освободен след 5 години затвор за групово изнасилване и незаконно видеозаписване в един от най-големите скандали с шпионски камери в Южна Корея, предаде АФП.

Бившият певец беше осъден за две изнасилвания през 2016 г., както и за това, че се е снимал да прави секс с жени без тяхно знание и е споделял записите без съгласието им.

