Ситуацията в Украйна: Руснаците се приближават към Киев

Т рети ден от руската инвазия в Украйна. Руските нападения срещу украинската столица Киев бяха посрещнати с ожесточена съпротива, съобщи CNN.

Руска ракета удари жилищен блок в Киев

Украинските войници се бореха да задържат настъпващите руски войски на множество места, принуждавайки жителите да търсят подслон сред шума от експлозии и стрелба.

От публикация във Facebook рано тази сутрин стана ясно, че армейско подразделение е успяло да отблъсне руските сили близо до базата си на голяма градска улица. Междувременно сраженията продължават близо до няколко други украински града.

Зеленски: Няма да хвърлим оръжията, ще защитаваме държавата си

"Устояхме и успешно отблъснахме вражеските атаки. Боевете продължават. В много градове и области на нашата държава. Но ние знаем какво защитаваме – страната, земята, бъдещето на децата. Киев и ключови градове около столицата се контролират от нашата армия. Окупаторите искаха да блокират центъра на държавата ни и да сложат своите марионетки тук, както в Донецк. Нарушихме плана им".

Какво се случва с украинския град Мелитопол

Това се казва в съобщение на президента на Украйна Володимир Зеленски, публикувано преди минути.

Washington Post: The US has prepared all conditions to evacuate Ukrainian President Zelensky to avoid being captured or killed by the invading Russians.



But the president of Ukraine to this day has refused to leave the country, he is standing with the army to protect the country pic.twitter.com/vqC74Zsdp9