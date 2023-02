Сирени край ивицата Газа: Израелската армия свали ракета

И зраелската система за противовъздушна отбрана е прехванала една изстреляна ракета от ивицата Газа срещу Израел, съобщи израелската армия, цитирана от Ройтерс.

"От ивицата Газа беше изстреляна ракета, която бе прехваната от системата за ПВО на израелската армия", се посочва в изявление на израелските военни.

Израел нанесе въздушни удари по цели в Газа

Сирени прозвучаха в граничните с Газа израелски населени места, а местните жители се скриха в бомбоубежищата, посочва Ройтерс.

По-рано палестински служители съобщиха, че еврейски заселник е застрелял днес палестинец на окупирания Западен бряг, предаде Ройтерс.

