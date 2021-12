Силно земетресение разтърси остров Крит

З еметресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разлюля днес гръцкия остров Крит, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център, цитиран от осведомителните агенции.

Това е третият трус в региона в днешния ден.

Според базираната във Франция институция огнището е било на дълбочина 10 км. Епицентърът е на 175 км източно от град Ираклион.

Moderate 5.7-magnitude earthquake shakes holiday island of Crete https://t.co/GXak8FQzKi — World News (@worldnewstweet_) December 26, 2021

Гръцкият Институт по геодинамика определи магнитуда на 5,4 по Рихтер при дълбочина 6,4 км.

Засега няма данни за пострадали хора и материални щети.

В 18.13 ч. днес слабо земетресение с магнитуд от 4 по Рихтер е било регистрирано в района на Коринт, Южна Гърция, съобщи АНА-МПА.

Трусът е бил на разстояние 53 км западно-югозападно от столицата Атина, с епицентър на 27 км североизточно от град Коринт, съобщи гръцкият институт по геодинамика.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.0 in Greece 43 min ago pic.twitter.com/wHWaZ8th1c — EMSC (@LastQuake) December 26, 2021

В 17.15 ч. пък беше съобщено за по-силно земетресение в морето между гръцките острови Касос и Крит в южната част на Егейско море. Според ревизирани данни той е бил с магнитуд от 5,2 по Рихтер.

Епицентърът е бил на 46 км южно от Касос от групата на Додеканезите, показват данните на института по геодинамика в Атина. Дълбочината му се оценява на 8,9 км. Кметът на Касос заяви, че засега няма данни за щети. Трусът е бил усетен още и на островите Карпатос и Крит.

