Силно земетресение разлюля Мексико, има жертва (ВИДЕО)

З еметресение с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси Мексико. Епицентърът му е бил на 37 км северозападно от Сан Маркос и 14 км югоизточно от Акапулко, щата Гереро, отчете американският геофизичен институт (USGS).

Сградите в Мексико Сити се разлюляха посред нощ, принуждавайки хората да избягат на улицата. В някои части на града трусовете продължиха близо минута.

Трусовете предизвикаха свличане на скали и повредиха сгради. Към момента се съобщава за една жертва. Не са причинени големи щети в щата Гереро, където се намира Акапулко, нито в съседния щат Оахака или столицата Мексико Сити, каза президентът Андрес Мануел Лопес Обрадор.

#Mexico City's skyline, showing the Earthquake Lights phenomenon from a 7.1 quake with an epicenter in Acapulco that was felt in many parts of the country. Curious sidenote: people were making memes wondering if this September would bring any earthquakes. It did.#Sismo #Temblor pic.twitter.com/2py9610bUF