Старт на делото срещу американския журналист Еван Гершкович

В Русия започва днес делото срещу арестувания преди повече от година по обвинения в шпионаж американски журналист Еван Гершкович, съобщи ДПА.

Процесът срещу кореспондента на „Уолстрийт Джърнъл“ ще се проведе в град Екатеринбург. 32-годишният репортер отхвърли обвиненията по време на разпитите.

Говорител на Генералната прокуратура на Руската федерация заяви, че според разследването Гершкович е събирал секретна информация в полза на ЦРУ на САЩ. Американското правителство отхвърля обвиненията.

