Шимпанзета убиват човешки бебета в Уганда

Ш импанзета нападат хора в Уганда, и това е част от част от тревожна тенденция, продължаваща в страната от няколко години, довела до смъртни случаи и наранявания. „Нешънъл Джиографик“ (Nаtional Geographic) съобщава, че проблемът продължава от няколко години, позовавайки се на инцидент през 2014 г., при който шимпанзета фатално атакували 2-годишно дете.

Семейството на Нтегека Семата живеят бедно в селце в Западна Уганда. Имали малко парче земя пред къщата си, на което отглеждали прехраната си. От година – две шимпанзетата ставали все по-дръзки и обикаляли из село Киямака в търсене на храна, приближавали се и до къщата на Семата.

Маймуна уби бебе на 12 дни

На 20 юли 2014 г. тежкият живот отстъпва място на ужаса в най-пълната му и откровена форма.

Това е денят, в който голямо шимпанзе, вероятно възрастен мъжки, грабнало малкия син на Нтегека – Муджуни и го убил. Самата Нтегека си спомня: „Шимпанзе дойде в градината, докато копаех“. Четирите ѝ деца били с нея в този ден и тя съчетавала грижите по тях с тежката работа в градината. Обърнала се с гръб към децата, за да им донесе вода, а шимпанзето се възползвало от шанса, хванало 2-годишното момченце за ръка и хукнало.

Писъците на детето привлекли вниманието на останалите селяни, които помогнали на майката да подгони маймуната. Шимпанзето обаче било грубо и силно и фаталният край настъпил бързо за детето. „Счупи ръката му, удари главата му, отвори стомаха и отстрани бъбреците“, разказва почернената майка. В крайна сметка синът ѝ издъхнал на път за болницата.

Семата и съпругът ѝ изградили бамбукова ограда около мъничкия си двор, за да предотвратят появата на шимпанзетата, уплашени, че може да се върнат. В крайна сметка те напуснали къщата си до края на 2017 г.

Шимпанзета убиха алфа мъжкар и се гавриха с трупа

Нападенията на шимпанзета срещу човешки бебета продължават, като общо има три жертви и половин дузина наранявания

от 2014 г. насам. Основната причина за атаките изглежда е загубата на местообитания за шимпанзетата в немалко райони на Западна Уганда. Повечето гори, извън паркове и резервати, са превърнали в земеделски земи, заради нарастването на населението.

Органът за дивата природа на Уганда (UWA) е запознат с проблема. На своя уебсайт той отбелязва, че шимпанзетата могат да бъдат „агресивни и враждебни”, особено към непознати“. Изпълнителният директор на UWA Сам Муанда заяви наскоро, че е „трудно“ или дори „невъзможно“ да се предотврати обезлесяването на тези райони.

