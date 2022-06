Шарл Мишел: ЕС ще даде на Украйна статут на държава кандидат

П редседателят на Европейския съвет Шарл Мишел изрази увереност, че на 23 юни лидерите на Европейския съюз ще дадат на Украйна официално статут на страна-кандидат за влизане в блока, съобщава УНИАН.

Той написа това в Twitter преди началото на срещата с лидерите на страните от Западните Балкани.

Мишел: Работим за отблокиране на РС Македония

"Това е определящ момент за Европейския съюз. Това е геополитически избор, който ще направим днес. Уверен съм, че ще предоставим статут на кандидатка на Украйна и Молдова, както и ясна европейска перспектива на Украйна, Грузия и Молдова" заяви Мишел.

This is a decisive moment for the EU.



I am confident that today we will grant candidate status to Ukraine and to Moldova. And express a clear and strong European perspective for Ukraine, Georgia and Moldova.#EUCO pic.twitter.com/phSt3Kq7Ys