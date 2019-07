Д вама души бяха ранени днес при земетресението с магнитуд 5 по Рихтер, станало край Атина, съобщиха служители в гръцкото министерство на здравеопазването, цитирани от Ройтерс.

Двамата са били ранени от падащи отломки от сгради.

По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (ЕССЦ) епицентърът на земетресението, регистрирано в 14:13 ч., е бил на 23 километра северозападно от гръцката столица. Трусът е бил на дълбочина 12 километра.

В 15:11 ч. е бил регистриран друг трус с магнитуд 4,4 по Рихтер на дълбочина 5 километра, информира ЕССЦ. Световните агенции информират за още няколко по-леки труса, усетени в Атина.

Хиляди паникьосани хора излязоха на улиците в столицата на страната,

посочва гръцката телевизия ЕРТ, цитирана от ДПА.

5.1-Magnitude Earthquake Knocks Out Phone Service In Greece https://t.co/T8cnLfUk4k pic.twitter.com/FFtjMe1pJ2

Гръцката телевизия Скай съобщава, че с цел превенция гръцките власти са започнали да евакуират сградите на държавните институции, търговски центрове и много други високи здания в Атина.

Стотици хора излязоха на улиците от парламента, от правителствени и други сгради в центъра на града. Много изплашени хора, включително туристи, се събраха на площадите Синтагма и Колонаки, посочва ТАСС.

В някои райони на Атина е спрял токът и телекомуникационните мрежи са били блокирани

заради това, че много хора са започнали да звънят по телефоните на близките си, посочва ДПА.

Пожарната служба в Атина съобщи, че са били получени много обаждания за хора, заседнали в асансьори, информира Асошиейтед прес. Пожарникарите в момента изваждат стотици хора, заседнали в асансьори.

#Earthquake measuring 5.3 jolted Athens, Greece, at 2:13 PM on Friday, according to the Euro Mediterranean Seismic Center. pic.twitter.com/B1O6T7T6LL