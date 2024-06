САЩ са спасили екипаж на гръцки кораб, поразен от хусите

Ц ентралното командване на военноморските сили на САЩ (NAVCENT) заяви днес, че силите му са спасили екипажа на плаващия под либерийски флаг и притежаван от гръцка компания кораб за насипни товари "Тютър", който бе атакуван от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути на 12 юни в Червено море, предаде Ройтерс.

Моряци от ударната група на самолетоносача "Дуайт Д. Айзенхауер" вчера транспортираха екипажа с въздухоплавателно средство, каза централното командване и добави, че един цивилен моряк все още е в неизвестност.

Атаката, която се случи в близост до йеменското пристанище Ходейда, причини сериозно наводнение и повреди в машинното отделение на "Тютър" и му отне способността да маневрира.

The US Naval Forces Central Command has reported a daring rescue operation successfully saving the crew of the M/V Tutor.



The Liberian-flagged Greek-owned bulk carrier was targeted by Yemen's Iran-aligned Houthis in the Red Sea. pic.twitter.com/4HK3oGJLFq