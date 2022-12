САЩ проучва възможността за предоставяне на бойни машини на Украйна

А дминистрацията на президента на САЩ Джо Байдън разглежда възможността да бъдат предоставени на Украйна бойни машини тип "Брадли" в рамките на поредния пакет военна помощ с цел защита на страната от агресията на Русия, съобщиха Блумбърг и Укринформ.

The US is considering sending Bradley Fighting Vehicles to 🇺🇦 as part of a further package of military support, according to people familiar with the matter.

Such move would boost Ukraine’s combat ability and would push European to deliver similar systems!https://t.co/fhT21J5K5X