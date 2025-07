САЩ: Още 10 заложници от Газа ще бъдат освободени скоро

В скоро време ще бъдат освободени 10 заложници, държани в Газа, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, но без да предоставя допълнителни подробности, предаде Ройтерс.

Тръмп направи коментара по време на вечеря с конгресмени в Белия дом, като похвали усилията на своя специален пратеник Стив Уиткоф. Представители на Израел и палестинското движение „Хамас“ участват в последния кръг от преговори за прекратяване на огъня в Доха от 6 юли, обсъждайки подкрепено от САЩ предложение за 60-дневно примирие.

HOSTAGES RELEASE U.S.



President Donald Trump announced that another 10 hostages will soon be released from Gaza, as Israeli and Hamas negotiators continue ceasefire talks in Doha based on a U.S.-backed 60-day truce proposal.



