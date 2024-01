Северна Корея закри своите агенции, работещи за обединението с Юга

С еверна Корея закри своите агенции, работещи за обединението с Юга, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на държавната новинарска агенция КЦТА.

Тя разпространи съобщението днес - ден след парламентарно заседание, на което е говорил севернокорейският лидер Ким Чен-ун.

Ким заявил, че окончателното му заключение е, че обединението с Южна Корея вече не е възможно. Югът иска да свали властта в Пхенян и да постигне обединение просто като погълне Севера, аргументирал се той.

"Не искаме война, но нямаме намерение да избягваме такава", подчертал севернокорейският държавен ръководител пред парламента, чиято роля до голяма степен се свежда до това да утвърждава неговите решения.

BREAKING NEWS: North Korea is formally abolishing key government agencies charged with promoting cooperation and reunification with the South, state media said Tuesday, as leader Kim Jong Un called for constitutional changes allowing Pyongyang to "occupy" Seoul in war. AFP For… pic.twitter.com/LUMzJXqwpc

Ким се обявил за конституционни промени, с които Южна Корея да бъде обявена за "враждебна държава номер едно". Ако на полуострова избухне война, севернокорейската конституция трябва да предвижда отвоюване на Юга и включването му в състава на страната, подчертал той.

Севернокорейският парламент утвърдил решението за закриване на три държавни агенции, които отговаряха за обединението с Юга и междукорейския туризъм, пише в съобщението, разпространено от КЦТА.

Днес Ким Чен-ун предупреди, че всяко нарушение на териториалната цялост на Северна Корея, "дори с 0,001 милиметра", ще бъде възприето като "военна провокация". Освен това севернокорейският лидер даде да се разбере, че страната му не признава де факто морската граница с Юга.

Сеул ще "отговори стократно" на провокации от страна на Пхенян, обеща междувременно южнокорейският президент Юн Сук-йол. На правителствено заседание, излъчвано по телевизията, той подчерта "огромните способности" на южнокорейските въоръжени сили да реагират при такъв сценарий.

Преди няколко седмици Ким Чен-ун заяви, че помирението или обединението на Северна с Южна Корея би било грешка, посочва АФП.

Seoul: With the help of the US, we are monitoring North Korea's missile activities

🔗https://t.co/xAL8iGn45l



South Korea's defense ministry on Monday condemned North Korea's new launch and said it will respond forcefully to Pyongyang's provocations. pic.twitter.com/fUPL9NZcO2