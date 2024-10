Самолет се запали по време на полет до Лас Вегас

С амолет на авиокомпания Frontier Airlines се е запалил по време на твърдо кацане на летище „Хари Рийд“ близо до Лас Вегас, Невада. По предварителни данни никой не е пострадал, пътниците и членовете на екипажа са били изведени на безопасно място. Причината за инцидента се разследва.

BREAKING: SD to Las Vegas airplane catches fire on landing w/ @laprensasd Publisher Art Castañares onboard. Pilots declared in-air emergency but all tires blew out & caught fire on landing. Fire crews doused fire w foam retardant. No injuries reported. Pax evac’ed on runway. pic.twitter.com/351eBTiO6q

От пресслужбата на летището съобщиха за CBC News, че пилотът е забелязал дим преди кацането. Към самолета, който е летял от Сан Диего, са се приближили пет спасителни автомобила, преди пожарът да бъде потушен.

„Самолетът се приземи благополучно и всички пътници и екипаж бяха евакуирани. Не се съобщава за наранявания, пътниците бяха извозени до терминала с автобуси“, заявиха от Frontier Airlines пред телевизионния канал.

OCT 05: Frontier AL Airbus A321 (N701FR, built 2015) was landing on runway 26L at Las Vegas-Intl AP(KLAS), NV when a fire broke out on its right maingear. Flight #FFT1325 from San Diego, CA came to a safe stop on the runway where fire crews put out the flames. 🎥@TylerHerrick pic.twitter.com/PC5ULNJstS