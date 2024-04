Руската армия е превзела село, близо до Авдеевка, в Източна Украйна

Р уската армия съобщи днес, че е превзела село, близо до Авдеевка, в Източна Украйна, определяйки това като нов напредък от настъплението си в района, предаде Франс прес, като се позова на руското министерство на отбраната.

#Russia and #Ukraine as of the morning of April 12 -



The Russian army expands its control in the north of the #Avdeevka sector and the west of the sector



The Russian 98th Division is preparing for the Battle of #Chasov_Yar



The remaining areas for the Russians to complete… pic.twitter.com/VxzPpg8Yq9