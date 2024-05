Руската армия бавно напредва в северната част на Харковска област

Р усия концентрира сили край северната част на украинската Харковска област, откъдето по-рано този месец започна настъпление, но все още няма достатъчно бойци, за да осъществи мащабна офанзива в района, съобщи главнокомандващият украинската армия генерал-полковник Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс.

Украйна съобщи, че е стабилизирала фронта в североизточната Харковска област, където руските сили на 10 май започнаха настъпление през границата, което разкри нов фронт във войната. Това накара Киев да изтегли сили от други части на линията на бойно съприкосновение.

Генерал-полковник Сирски заяви, че Русия продължава да изпраща допълнителни полкове и бригади от други райони и от тренировъчни полигони, за да увеличи присъствието си по двете основни направления на атака в северната част на Харковска област.

