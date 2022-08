Великобритания: Русия създава "Трети армейски корпус" за операцията в Украйна

П очти сигурно е, че Русия е създала голямо ново формирование на сухопътните си сили, което да поддържа операцията в Украйна, съобщи Ройтерс, като цитира публикувания в Туитър ежедневен бюлетин на разузнаването на британското министерство на отбраната, предаде БТА.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2022



