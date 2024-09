Р уската държавна медия Ар Ти, която бе обвинена от САЩ, че се опитва да повлияе на президентските избори в страната, ще продължи да работи в западните страни, заобикаляйки ограниченията или санкциите, които са ѝ наложени, заяви днес нейният главен редактор Маргарита Симонян, цитирана от Ройтерс.

САЩ в сряда повдигнаха обвинения в пране на пари срещу двама служители на Ар Ти, които според официални представители са участвали в схема за наемане на американска компания, която да създаде онлайн съдържание за оказване на влияние върху президентските избори през 2024 година.

