Как Русия загуби Лиман и защо загубата е тежка

В чера руските сили се изтеглиха от град Лиман в Донецка област под натиска на украинското настъпление.

Лиман е бил отбраняван най-вероятно от недокомплектовани подразделения на Западния и Централния военен окръг на Русия, както и от контингенти доброволно мобилизирани резервисти. Тези сили изглежда са понесли тежки загуби при изтеглянето им по единствения път, водещ извън града, който все още бе останал в ръцете на руските войски, се посочва в анализ на британското разузнаване.

Кадиров: Русия трябва да използва ядрени оръжия

Лиман има стратегическо значение, тъй като дава възможност да се контролират ключови пътища през река Северский Донец, зад която силите на Русия се опитваха да изградят нова отбранителна линия, след като бяха изтласкани от Харковска област от украинската армия.

Освен това изтеглянето на руските войски от Лиман има съществен политически ефект с оглед на това, че градът се намира в Донецка област, която предния ден бе анексирана едностранно от Русия.

Руският президент Владимир Путин подписа, в противоречие с международното право, договори за присъединяване към Русия на украински територии. На церемония в Кремъл Путин също така заяви, че Москва ще защитава четирите анексирани територии с всички налични средства.

Украйна освободи Лиман

Ето защо изтеглянето на руските войски от Лиман е не само военна загуба, но и тежък политически удар за Кремъл.

Освобождаване на още от окупираните области в Украйна почти гарантирано ще засили критиките към Путин и натиска върху високопоставени командири от руската армия.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UByep7EnYS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zvR1BPU9Xe