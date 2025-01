Руското външно министерство: Русия нe възнамерява да напада страни от НАТО

Р усия не възнамерява да напада страни от НАТО и не прави подобни агресивни планове, заяви Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси на руското външно министерство, в интервю за в. „Известия“, предаде ТАСС.

„Отношенията между Русия и НАТО в момента са не просто в най-ниската си точка от края на Студената война. Алиансът е поел недвусмислен курс към противопоставяне на нашата страна и сдържане на предполагаемата „заплаха“, идваща от нас. Това се случва във всички сфери и по всички географски направления“, е заявил в интервюто представителят на руското външно министерство, цитиран от ТАСС. По думите му Русия никога не се е стремяла да влошава отношенията си с НАТО.

