Русия: Експлозиите в Крим днес са причинени от диверсия

В зривяването на боеприпаси във военен склад в район Джанкой на Крим е предизвикано от диверсия, съобщи руското министерство на отбраната.

„Сутринта на 16 август в резултат на диверсия пострада склад с военно предназначение в района на Джанкой”, се посочва в прессъобщението.

„Няма сериозно пострадали лица и се предприемат всички необходими мерки за справяне с последиците” добавят от руското министерство на отбраната.

По техни данни са нанесени щети на цивилни обекти: електропроводи, електростанции, железопътни линии и жилищни сгради. Районът на инцидента е отцепен.

Евакуирани са повече от 3000 души от селата Майское и Азовское. Част от тях се намират в пунктове за временно настаняване, а други са настанени при роднини, обяви руският губернатор на Крим Сергей Аксьонов.

Crimea! Right now, an ammunition depot in Dzhankoy exploded.



Dzhankoy is an important railway junction for the Russian army through which they transfer weapons and personnel.



Glory to Ukraine! pic.twitter.com/qa0XdCHsEF