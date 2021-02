Русия е готова да прекъсне отношенията с ЕС

Р усия е готова да прекъсне връзки с ЕС, ако Съюзът наложи нови болезнени икономически санкции, съобщи руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Би Би Си (BBC).

Европейският съюз повдигна въпроса за нови санкции срещу Русия на фона на спор относно отношението на Русия към арестувания опозиционен лидер Алексей Навални.

Запитан в интервю дали Русия се е насочила към късане на отношенията с ЕС, Лавров отговори „готови сме за това”.

„Ако искаш мир, готви се за война”,

добави руският външен министър.

Sergey Lavrov said on Friday that Russia was prepared to break off relations with the European Union if it continued with planned sanctions.



"We don't want to isolate ourselves from global life, but we have to be ready for that. If you want peace then prepare for war" pic.twitter.com/zhUPksR0jI