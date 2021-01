ЕС обсъжда нови мерки срещу Русия заради Навални

В ъншните министри на страните от ЕС ще обсъдят в понеделник нови мерки срещу Русия заради арестите на Алексей Навални и на негови симпатизанти в Русия.

Върховният представител на ЕС за външните работи Жозеп Борел изрази съжаление днес за "масовите арести и несъразмерната употреба на сила" на днешните протести в Русия в подкрепа на намиращия се в затвора опозиционер Алексей Навални, предаде Франс прес.

"В понеделник ще обсъдим следващите етапи с външните министри от ЕС", допълни той в пост в Туитър.

Following unfolding events in #Russia with concern. I deplore widespread detentions, disproportionate use of force, cutting down internet and phone connections.



We will discuss on Monday next steps with EU Foreign Ministers #FAC