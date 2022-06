Русия: Американците, пленени в Украйна, са извършили престъпления

Д вамата американци, пленени в Украйна, докато се биели рамо до рамо с въоръжените сили на Киев, са "излагали на опасност" руски войници и трябва "да им се търси отговорност за тези престъпления". Това заяви вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за американската телевизия Ен Би Си, предаде Франс прес.

Това е първият коментар на Кремъл за случая с двамата бивши военни от САЩ – Александър Друки и Анди Уин, посочи Ен Би Си.

"Това са наемници и са участвали в незаконни действия на територията на Украйна", заяви на английски Песков. "Участвали са в обстрели и бомбардировки" на руски военни, "излагали са на опасност живота им", добави той. "Трябва да им бъде потърсена отговорност за извършените от тях престъпления. Тези престъпления трябва да се разследват", допълни говорителят на Кремъл.

I have bad news for captured American mercenaries Alexander Druke and Andy Hun.

Russia cannot guarantee that Americans captured in Ukraine will not be sentenced to death in the DPR. Participation in the conflict of US citizens Alexander Druke Andy Hun, who are not members of pic.twitter.com/liJ4tY0h75 — Victorvicktop55 (@vic_top55) June 21, 2022

Запитан за естеството на престъпленията, в които са обвинени американците, Песков призна, че още не се знае какви са били извършените от тях "престъпления", но увери, че двамата не са защитени от Женевските конвенции за военнопленниците. Двамата мъже "не са част от украинската армия, съответно за тях не важат Женевските конвенции", мотивира се той.

Обстоятелствата, при които са заловени двамата бивши военни, остават неясни, както и кой ги държи в плен. Песков каза само, че са в ръцете на "властите".

Запитан дали двамата са застрашени от смъртно наказание, той заяви: "Това зависи от разследването".

The American mercenaries started talking...Why do they see the light only when they are captured and face the death penalty?

American mercenary Alexander Druke pic.twitter.com/UKm4yYtq0d — Такси Бистро (@taxibistront) June 17, 2022

Руски медии разпространиха снимки на двамата американци, които според тях са били пленени, докато са се сражавали в Украйна, предаде Ройтерс. Вестник "Известия" показа видеоклип с кратко интервю с Анди Уин, 27-годишен, от Хартсел, щата Алабама. Телевизия Ар Ти (RT) излъчи снимка на мъж, когото идентифицира като Александър Друки, на 39 години, от Таскалуса, Алабама. Техни роднини казаха в сряда, че двамата са в неизвестност в Украйна от седмица и се опасяват, че може да са били пленени.

В кратко видео, публикувано в приложението "Телеграм", мъж с брада и американски акцент казва пред камерата: "Моето име е Александър Друки, аз съм против войната". Той повтаря на руски: "Аз съм против войната". В друго кратко видео мъжът, идентифициран от "Известия" като Анди Уин, също казва на руски, че е против войната.

Alexander John-Robert Drucke,an Iraq veteran from Alabama,it looks is in captivity



But perhaps he was just killed and his corpse was captured,this happens in war, even if it is a special military operation. pic.twitter.com/K6NIYRNZlc — AZ OSINT (@AZmilitary1) June 15, 2022

Президентът на САЩ Джо Байдън заяви в петък, че не знае къде са двамата, за които се твърди, че са се присъединили към други чуждестранни доброволци, сражаващи се на страната на Киев. Говорител на Държавния департамент увери в събота АФП: "Следим отблизо ситуацията".

Запитан от Ен Би Си за американската баскетболистка Бритни Грайнър, задържана в Русия през февруари за трафик на наркотици, Песков отхвърли предположението, че държана като заложничка: "Не можем да я смятаме за заложничка. Защо трябва да я наричаме заложничка? Тя е нарушила руските закони и сега е преследвана" от правосъдието, каза той.

На летището в Москва в багажа на Грайнър бяха открити вещества с мирис на масло от хашиш, съобщи по-рано руската митническа служба. Застрашава я присъда от 10 години затвор.

През май Вашингтон заяви, че Русия неоснователно държи спортистката под стража. От страна на САЩ със случая се занимава специалният пратеник, отговарящ за заложниците. Руски съд удължи срока за задържане на Грайнър до 2 юли.