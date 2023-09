Роналдиньо отрече да е замесен в пирамидална схема с криптовалута

В показания пред комисия на бразилския Конгрес пенсионираният футболен гений Роналдиньо отрече да е замесен в предполагаема пирамидална схема с криптовалута, носеща неговото име. Бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен, който спечели световното първенство през 2002 г. с Бразилия, каза на законодателите, че името и образът му са били използвани без неговото съгласие от 18K Ronaldinho - фирма, обвинена в измама на инвеститори с фалшиви обещания за възвръщаемост до 400%.

Ще влезе ли отново Роналдиньо в затвора, обвиниха го в измама с криптовалута

„Не е вярно, че съм основател и контролиращ партньор на 18K Роналдиньо“, каза 43-годишният бивш играч пред комисията в долната камара, разследваща предполагаемата измама. Носейки тъмни очила и черна барета, той каза, че е подписал маркетингов договор през 2016 г. с американска компания, наречена 18K Watches. Без да зная, изображенията, направени за тази кампания, след това са използвани за рекламиране на 18K Роналдиньо, каза той. Той научил, че името му се използва от компанията, но не предприел правни действия, като по думите му самият той е жертва на предполагаемата измама.

Brazilian football icon Ronaldinho Gaúcho dances on thin ice as he risks arrest for evading testimony in a captivating crypto fraud probe. ⚽🔒#Ronaldinho #CryptoFraud #LegalDrama pic.twitter.com/KSXMbrygxS