Рюте за прекратяването на огъня в Украйна: Топката е в руското поле

С ъюзниците от НАТО харчат вече повече за отбрана. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след края на двудневната среща на министрите на външните работи на страните от Алианса, предаде Ройтерс.

Той допълни, че съюзниците са чули от американския държавен секретар Марко Рубио, че САЩ остават ангажирани с трансатлантическия алианс. Рюте добави, че посланието от страна на Рубио е било много силно.

NATO chief Mark Rutte says the looming trade war between US and its allies should not be allowed to affect their defence efforts. Andrew Hopkins has more from Brussels pic.twitter.com/SzO54oHKRs