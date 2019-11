Рекордно много случаи на рак на устата, лекарите обясняват защо

П роцентът на рак на устната кухина „се е удвоил в рамките на едно поколение“, според нова кампания за повишаване на осведомеността, организирана от британската нестопанска Фондация за орално здраве (ФОЗ).

През последните 20 г. диагнозите с рак на устата са скочили със 135% във Великобритания.

Само през 2018 г. 7 души умират всеки ден от болестта от общо 8 377 пациенти с тази диагноза във Великобритания и Северна Ирландия, информира „Ню Йорк пост“.

Статистиките в САЩ са подобни.

Според Фондацията за орални ракови заболявания, всяка година има около 54 000 американци с диагноза рак на устната кухина или орофаринкса (включително ларинкса).

Throughout #MouthCancerAction Month we're going to be releasing a range of videos focusing on the signs and symptoms of mouth cancer as well as people's personal experience with the disease. Below is a video highlighting the effect of smoking on mouth cancer risk: pic.twitter.com/XHv0qXtRq4