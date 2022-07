Рекорд: Във Великобритания e по-топло, отколкото в Хавай

В ъв Великобритания вчера е било по-топло, отколкото на голяма част от Хавайските острови или в Лос Анджелис, предаде ДПА, като се позова на британската метеорологична служба.

Термометрите във Великобритания отчетоха близо 30 градуса на редица места.

Температурата в столицата Лондон и Югоизточна Англия достигна 29,5 градуса. На север, Шотландия преживя най-горещия си ден от началото на годината.

При това се очаква температурите да продължат да се покачват. Прогнозите са за над 32 градуса днес и утре и потенциален рекорд.

