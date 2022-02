Смъртта на Боб Сагет е причинена от травма на главата

А мериканският актьор Боб Сагет, който бе открит мъртъв в хотелската си стая в Орландо, Флорида миналия месец, е починал от травма на главата, след като случайно се е ударил, съобщиха информационните агенции, като се позовават на изявление на семейството му.

Актьорът Боб Сагет бе открит мъртъв в хотел

65-годишният актьор, който се сдоби с широка популярност заради ролята си в телевизионния сериал "Пълна къща", най-вероятно е ударил тила си, но не е обърнал особено внимание и е легнал да спи, се посочва в изявлението.

