Расте броят на жертвите, загинали при руски удар срещу 12-етажна сграда в Харков

Н араства броят на загиналите и на ранените при поразяването на 12-етажна сграда вчера с руска планираща бомба в украинския град Харков, обобщава Укринформ, като се позовава на местните власти.

Загиналите са вече 7, а ранените са най-малко 97. Сред жертвите има 14-годишно момиче, а сред ранените има 22 непълнолетни, каза ръководителят на местната военна администрация Олег Синегубов.

Shelling of #Kharkiv in the afternoon of August 30. Rescuers report -- 7 people died, 77 people were injured. Work on dismantling the rubble of the 12-storey building is ongoing. #War_in_Ukraine pic.twitter.com/pXfrOXeR4f — #War_in_Ukraine #Facts #Opinions #Trends #Kharkiv (@HarZizn) August 31, 2024

При удара сградата частично се е срутила.

От руска страна при украински обстрел петима души са загинали в Белгородска област, заяви областният управител Вячеслав Гладков, предаде ДПА. Ранените са най-малко 46. Сред тях има най-малко 7 деца.

Русия удари Харков с КАБ, жертви

Междувременно украинските власти съобщиха, че украинската противовъздушна отбрана е свалила през нощта 24 руски дрона. Те са били насочени по 8 украински области, предаде Ройтерс. В допълнение 25 дрона "Шахед", изстреляни от руските сили по украинска територия са паднали сами, а три дрона са се отклонили към Русия и Беларус. Няма данни за ранени и убити или за големи щети при тази атака.

В редица украински области беше обявена въздушна тревога. Тя продължи в Киев около 4 часа, където това беше четвъртата атака с дронове за тази седмица. Всички дронове, отправени тази нощ от Русия към украинската столица, са били прехванати от украинските сили, допълва Укринформ.

❗️ The number of victims after the strike on Kharkiv has grown: 7 people were killed, 97 wounded - the head of the regional military administration



Among the victims are 22 children. Most of all people suffered as a result of a hit on a 12-storey apartment building. pic.twitter.com/MI3luW5MYt — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2024

В Черкаска област отломки от свалени дронове са повредили частни къщи, допълва агенцията.

Руските сили също така са изстреляли и пет ракети по време на атаката, съобщиха украинските сили, без да предоставят повече подробности за тази част от нападението, предаде Ройтерс

🇷🇺🇺🇦The number of victims after the strike on Kharkiv has grown: 7 people were killed, 97 wounded - the head of the regional military administration



Among the victims are 22 children. Most of all people suffered as a result of a hit on a 12-storey apartment building. pic.twitter.com/dn45Yhk4Bj — Chaudhary Israr (@Chaudharyisrar_) August 31, 2024

Междувременно Иран отхвърли твърденията на Украйна, че генерал от иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция участва в Русия в подготовката на руски военнослужещи да боравят с дронове, които да се използват в Украйна, предаде ТАСС. Говорителят на иранското външно министерство Насер Канани определи тези твърдения от страна на украински представители като необоснователни, се казва в изявление на иранското външно министерство.

Girl, 14, killed as Russian strike hits Kharkiv playground. The strikes, which left at least six others dead, also hit a 12-storey building in the north-eastern city. https://t.co/bocca1neyF pic.twitter.com/AsnXRnzs9K — Neo News and Sports (@LivCreativ2024) August 31, 2024

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase