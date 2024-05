Расте броят на жертвите след руския удар по магазин в Харков

Броят на загиналите при руските удари срещу строителен супермаркет „Епицентр“ в Харков се увеличи до 16, каза областният управител, докато спасителите претърсваха овъглените отломки за тела.

Руска атака срещу магазин в Харков, има жертви и много ранени

„За съжаление вече са регистрирани 16 мъртви“, каза в Telegram Олег Синегубов, областен губернатор на Харков.

@POTUS @SecDef you enabled this deliberate russian terrorist attack on a major Ukrainian big box home improvement store in Kharkiv, this afternoon. It was full of shoppers. #RussiaIsATerroristState US weapons could have hit the launch platforms in nearby russia - if you let them pic.twitter.com/exAwDGayU2